Partizan časti navijače: Besplatan ulaz na meč protiv Vojvodine povodom 80. rođendana kluba

Večernje novosti pre 20 minuta
Partizan časti navijače: Besplatan ulaz na meč protiv Vojvodine povodom 80. rođendana kluba

FUDBALSKI klub Partizan saopštio je večeras da će ulaz na utakmicu protiv Vojvodine biti slobodan povodom proslave 80. rođendana kluba.

Foto: FK Partizan Meč se igra u subotu 4. oktobra, na dan kad crno-beli proslavljaju osam decenija postojanja. Ovo je svakako dobra pozivnica za navijače da ispune tribine stadiona u Humskoj, a svakako je i rival kvalitetan. Partizan taj duel dočekuje kao drugoplasirani na tabeli sa 22 boda, Novosađani su na trećem mestu sa 18. Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Zvezda slavila posle preokreta na Marakani, crveni karton je nije sprečio da osvoji tri boda

Zvezda slavila posle preokreta na Marakani, crveni karton je nije sprečio da osvoji tri boda

Nova pre 20 minuta
Partizan otvorio kapije za 80. rođendan kluba

Partizan otvorio kapije za 80. rođendan kluba

Sportski žurnal pre 4 minuta
UŽIVO Zvezdina najluđa pobeda sezone u senci divljanja navijača

UŽIVO Zvezdina najluđa pobeda sezone u senci divljanja navijača

B92 pre 19 minuta
Izjednačeno u derbiju Radničkog protiv Crvene Zvezde, prekinuta utakmica dva puta

Izjednačeno u derbiju Radničkog protiv Crvene Zvezde, prekinuta utakmica dva puta

RTK pre 1 sat
(Poluvreme) Crvena zvezda gubi sa igračem manje: Radnički ide ka pobedi na Marakani!

(Poluvreme) Crvena zvezda gubi sa igračem manje: Radnički ide ka pobedi na Marakani!

Hot sport pre 1 sat
Navijači nikad besniji: Milson umalo da košta Zvezdu pobede! (tvitovi)

Navijači nikad besniji: Milson umalo da košta Zvezdu pobede! (tvitovi)

Hot sport pre 1 sat
Zvezda nakon preokreta u nadoknadi sa igračem manje srušila radnički: Delije napravile potpuni haos, Vladimir Stojković na…

Zvezda nakon preokreta u nadoknadi sa igračem manje srušila radnički: Delije napravile potpuni haos, Vladimir Stojković na udaru navijača crveno-belih!

Kurir pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanVojvodinaFK VojvodinaFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

Milojević se zahvalio navijačima Zvezde i posle dva prekida utakmice: “Samo neka nas podržavaju”

Milojević se zahvalio navijačima Zvezde i posle dva prekida utakmice: “Samo neka nas podržavaju”

Danas pre 5 minuta
Dva prekida na stadionu Zvezde: Topovskim udarima na Vladimira Stojkovića

Dva prekida na stadionu Zvezde: Topovskim udarima na Vladimira Stojkovića

Danas pre 1 sat
Prekidi, topovski udari na Stojkovića, crveni karton Duartea, promašen penal Milsona i preokret Zvezde protiv Kragujevčana

Prekidi, topovski udari na Stojkovića, crveni karton Duartea, promašen penal Milsona i preokret Zvezde protiv Kragujevčana

Danas pre 50 minuta
Filmski preokret Arsenala i gol za pobedu u 90+6 minutu

Filmski preokret Arsenala i gol za pobedu u 90+6 minutu

Danas pre 2 sata
Željko Drčelić o budžetu Crvene zvezde i poboljšanoj infrastrukturi kluba: “Ako si predsednik i ako možeš – naravno da ćeš…

Željko Drčelić o budžetu Crvene zvezde i poboljšanoj infrastrukturi kluba: “Ako si predsednik i ako možeš – naravno da ćeš pomoći” (VIDEO)

Danas pre 3 sata