Dogovor o primirju u Gazi 'bliži nego ikada', kaže Tramp posle sastanka sa Netanjahuom

Ovo je četvrta poseta Netanjahua Beloj kući ove godine, jer se Izrael suočava sa sve većim pritiskom da okonča rat u Gazi.

BBC News pre 8 minuta
Američki predsednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu uoči sastanka
EPA/Shutterstock
Američki predsednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu uoči sastanka u Vašingtonu

„Istorijski dan, potencijalno jedan od najvažnijih dana ikada u civilizaciji."

Američki predsednik Donald Tramp ovim je rečima počeo konferenciju za medije u Beloj kući u ponedeljak, 29. septembra.

Konferencija posle sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom je kasnila više od sat vremena, a kada su dva lidera izašla pred novinare, Tramp je saopštio da je primirje u Gazi „bliže nego ikada".

Izraelski premijer je potvrdio da se slaže sa Trampovim planom i dodao da on obezbeđuje da ta zemlja više nikada ne bude pod pretnjom Hamasa.

Tramp kaže da će tela poginulih talaca biti odmah vraćena, ako se mirovni plan prihvati i da bi to značilo „neposredni kraj samog rata“.

Arapske i muslimanske zemlje su se obavezale da brzo „demilitarizuju Gazu“, kao deo plana.

Prethodno se izraelski premijer Benjamin Netanjahu u telefonskom pozivu iz Bele kuće izvinio premijeru Katara zbog napada pre nekoliko nedelja, objavila je agencija Frans Pres.

Hamas je ranije saopštio da im nije formalno poslat predlog.

Prema planu koji je Bela kuća pustila pred konferenciju za novinare, glavni zahtev je oslobađanje svih talaca u roku od 48 sati od potvrđivanja sporazuma.

Kada budu vraćeni, Izrael će osloboditi stotine palestinskih zatvorenika koji služe doživotne kazne.

Hamas neće imati nikakvu ulogu ubuduće u Gazi - a članovima koji se obavežu na mir biće ponuđena amnestija i bezbedan izlaz sa teritorije.

Sve vojne strukture Hamasa biće uništene.

Izraelske odbrambene snage (IDF) će se postepeno povući iz Pojasa, a Gazom će upravljati privremena prelazna vlada.

Tramp je na konferenciji rekao da će „odbor za mir“ nadgledati plan. Tim odborom će rukovoditi Tramp.

U odboru će biti i lideri iz drugih zemalja, među kojima potencijalno i bivši britanski premijer Toni Bler.

Plan po svoj prilici predstavlja značajnu promenu stava Trampove administracije, koja se ranije zalagala za preseljenje celokupnog stanovništva Gaze od 2,1 miliona i preuređenje Gaze u „rivijeru“ u američkom vlasništvu.

Najnoviji predlog podstiče Palestince da ostanu u Gazi.

Takođe priznaje palestinske težnje za budućom državom i podrazumeva buduću ulogu Palestinske uprave (PA) na teritoriji pošto sprovede reforme.

Ovo su bile prethodne crvene linije za Netanjahua i mnogi bi prihvatanje predloga videli kao veliko povlačenje.

On je više puta obećao da neće dozvoliti palestinsku državu i nazvao je PA „korumpiranom do srži“.

'Poteškoće oko ubeđivanja'

Netanjahu bi mogao imati poteškoća da ubedi tvrdokornije elemente njegove vladajuće koalicije da prihvate sporazum.

Ultranacionalisti unutar te koalicije se nadaju da će zadržati kontrolu nad Gazom i obnoviti jevrejska naselja tamo.

Krajnje desničarski ministar finansija Becalel Smotrič napisao je u ponedeljak da njegova stranka neće dozvoliti plan koji bi pominjao palestinsku državu ili uključivao ulogu PA.

Ultranacionalistički ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir izjavio je tokom vikenda da Netanjahu „nema mandat“ da okonča rat bez „odlučnog poraza Hamasa“.

Opozicioni lider Jair Lapid rekao je da podržava postizanje sporazuma i da je američkim zvaničnicima rekao da će Netanjahuu pružiti „sigurnosnu mrežu“ kako bi se takav dogovor mogao postići.

„On ima većinu u parlamentu i u zemlji, nema potrebe da se uzbuđuje zbog praznih pretnji Ben-Gvira i Smotriča“, napisao je na X.

Hamas će takođe morati da pristane na predlog.

Ostaju pitanja da li će grupa poverovati Netanjahuovoj vladi da neće ponovo pokrenuti rat.

Pošto je predlog trenutno samo okvirnog karaktera, svaki sporazum biće praćen razgovorima o konkretnoj formulaciji konačnog dogovora.

Ankete javnog mnjenja pokazuju da je Netanjahu pod sve većim pritiskom izraelske javnosti da okonča rat - kao i porodica 48 talaca koji su ostali u Gazi, od kojih se smatra da je 20 živo.

Razgovor Trampa i Netanjahua organizovan je usred globalnog pritiska, s obzirom na to da su Velika Britanija, Francuska i druge zemlje formalno priznale državu Palestinu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija prošle nedelje.

Tramp takođe postaje nestrpljiv prema izraelskom lideru, izražavajući nezadovoljstvo zbog izraelskih vazdušnih udara na američkog saveznika Katar pre nekoliko nedelja, koji nisu ispunili cilj - ubistvo rukovodstva Hamasa.

Takođe je rekao da „neće dozvoliti“ Izraelu da anektira Zapadnu obalu koja je pod njihovom okupacijom, što su pojedini u Izraelu protumačili kao mogući odgovor na nedavne poteze priznavanja.

Tokom Generalne skupštine UN prošle nedelje, Tramp se sastao sa liderima zemalja Bliskog istoka, poput Saudijske Arabije, Egipta, Katara i Turske, nazvavši ga „najvažnijim sastankom“ dana.

Izraelska vojska je pokrenula kampanju u Gazi kao odgovor na napad Hamasa na južni Izrael 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, dok je 251 uzet za taoca.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze kojim upravlja Hamas, od tada je u izraelskim napadima ubijeno najmanje 66.055 ljudi.

U avgustu je UN telo potvrdilo da u gradu Gazi vlada glad.

Ranije ovog meseca, istražna komisija UN zaključila je da je Izrael počinio genocid u Gazi - što Izrael snažno odbacuje.

(BBC News, 09.29.2025)

'Platićemo visoku cenu': Vučić o američkim sankcijama NIS-u, zatraženo novo odlaganje

'Platićemo visoku cenu': Vučić o američkim sankcijama NIS-u, zatraženo novo odlaganje

BBC News pre 7 sati
Pobeda proevropskih snaga na izborima u Moldaviji

Pobeda proevropskih snaga na izborima u Moldaviji

BBC News pre 7 sati
Ko je Nebojša Pavković, general osuđen za ratne zločine na Kosovu

Ko je Nebojša Pavković, general osuđen za ratne zločine na Kosovu

BBC News pre 3 sata
Hapšenja u Srbiji zbog svinjskih glava ispred džamija u Parizu

Hapšenja u Srbiji zbog svinjskih glava ispred džamija u Parizu

BBC News pre 2 sata
Pad nadstrešnice u Novom Sadu: Vesiću zakazano saslušanje za 17. novembar

Pad nadstrešnice u Novom Sadu: Vesiću zakazano saslušanje za 17. novembar

BBC News pre 6 sati
