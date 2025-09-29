Poverenik upozorio na zloupotrebe prava javnosti da zna, posebno pomenuo advokate

Beta pre 52 minuta

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović ocenio je danas da je zloupotreba prava na pristup informacijama od javnog značaja sistemska i da je neophodno da Skupština Srbije što pre usvoji izmene zakona koje će to sprečiti.

On je kazao novinarima u Privrednoj komori Srbije da su na udaru zloupotreba Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja brojne mesne zajednice, obrazovne ustanove, vrtići, centri za socijalni rad, ustanove kulture i drugi državni organi.

Kazao je da su izmene zakona spremne i da se nada da će na prvom narednom skupštinskom zasedanju biti usvoje.

Po njegovim rečima, neophodno je stati na put onima koji "koriste pravo javnosti da zna za lično bogaćenje".

"Sistemska zloupotreba ovog prava iscrpljuje državne organe i njihove resurse. Ta zloupotreba ugrožava i funkcionisanje Poverenika", kazao je Marinović.

Po njegovim rečima, advokati su često uključeni u te zloupotrebe i zastupaju one koji zatrpavaju organe velikim brojem zahteva.

(Beta, 29.09.2025)

Ključne reči

Skupština SrbijePoverenik za informacije od javnog značajaMilan MarinovićPrivredna komora Srbije

