Četiri devojčice pokošene na pešačkom: Užas u Loznici: Automobil naleteo na njih dok su prelazile ulicu

Blic pre 4 sati
Četiri devojčice, tri uzrasta 14 i jedna 13 godina, povređene su večeras na pešačkom prelazu u centru Loznice, u Pašićevoj ulici.

Dok su prelazile ulicu na njih je naleteo automobil. Devojčice su odmah zbrinute u tamošnjem zdravstvenom centru. Prema prvim informacijama, dve devojčice su zadobile lakše, a dve teške povrede. Nijedna nije životno ugrožena, a u toku je detaljna dijagnostika, kako bi se ustanovilo potpuno stanje. Kako se saznaje, vozač je alkotestiran i nije bio pod dejstvom alkohola. ( Novosti)
Danas pre 3 sata
