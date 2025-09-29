U Hagu se oženio peti put: Nebojša Pavković imao buran ljubavni život: Mlađa žena ga ostavila dok je bio u zatvoru

General Nebojša Pavković juče je stigao u Beograd nakon što je u Hagu proveo 20 godina. On je iz zatvora pušten pre završetka odsluženja kazne zbog narušenog zdravstvenog stanja, a lečenje će nastaviti na VMA.

Nebojša Pavković je imao veoma buran život i venčavao se pet puta. Pre četiri godine njegov prijatelj se oglasio za domaće medije i otkrio da se general u Hagu oženio peti put, a da ga je četvrta supruga, koja je bila znatno mlađa od njega, ostavila dok je služio kaznu. - Redovno se čujemo, on ima dobre uslove u zatvoru, ima sve što mu je potrebno, nova supruga ga redovno obilazi, dobrog je zdravlja i generalno se skroz odlično drži. Gleda naše kanale, pa sigurno i