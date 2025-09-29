(Video) Ovo je jedan od Srba uhapšenih u velikoj akciji BIA: Kamera ga snimila kako postavlja svinjsku glavu ispred verskog objekta: Otkriveni detalji vandalskih napada

U zajedničkoj akciji smederevske policije i BIA uhapšeno je 11 osoba sa područja Velike Plane i Beograda. Oni se sumnjiče da su od aprila do septembra ove godine učestvovali u vandalskim napadima u Parizu, gde su zelenom bojom obeležili Muzej Holokausta, više sinagoga i jedan jevrejski restoran.

Takođe im se stavlja na teret lepljenje nalepnica sa uvredljivim i genocidnim sadržajem, kao i ostavljanje svinjskih glava ispred muslimanskih bogomolja. Prema navodima istrage, njihovo delovanje nije bilo ograničeno samo na Pariz – osumnjičeni se povezuju i sa incidentom u Berlinu, u blizini Brandenburške kapije, gde su postavili betonske konstrukcije sa ispisanim porukama. Početkom septembra najmanje devet svinjskih glava otkriveno je ispred džamija u pariskom