Država ne garantuje za bezbednost uknjižene divlje gradnje: Šta piše u zakonu o legalizaciji koji je usvojila Vlada Srbije?

Prema Predlogu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, koji je Vlada Srbije usvojila u petak 26. septembra, predviđeno je da se mogu legalizovati objekti za koje je izdata privremena građevinska dozvola pre 13. maja 2003. godine, kao i objekti bez građevinske dozvole čija će gradnja biti završena na dan stupanja zakona na snagu. Predloženim zakonom, u čiji je uvid imala Novinska agencija Beta, ističe se da Republika Srbija ne