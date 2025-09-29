Milojević se zahvalio navijačima Zvezde i posle dva prekida utakmice: “Samo neka nas podržavaju”

Danas pre 3 sata  |  Beta
Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević čestitao je svojim igračima na prvenstvenoj pobedi protiv Radničkog iz Kragujevca, koja je ostvarena uprkos igraču manje. „Nemam šta drugo da kažem, sem da čestitam igračima, stvarno.

Odigrali smo jednu fantastičnu utakmicu sa igračem manje celo drugo poluvreme i sa negativnim skorom, te promašenim penalom. Generalno mislim da smo imali dosta šansi, da smo zaslužili da pobedimo. Idemo dalje, to je fudbal, dešavaju se takve stvari“, rekao je Milojević, preneo je klupski sajt. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na svom terenu Radnički iz Kragujevca sa 2:1, u utakmici 10. kola Super lige Srbije. Radnički je vodio od 21. minuta, kada je gol
Danas pre 3 sata