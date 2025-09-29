Nove mere zaštite na deponiji "Moravište" Varvarin intenzivno radi na zaštiti životne sredine
Kurir pre 23 minuta
Opština Varvarin intenzivno radi na rešavanju višedecenijskiog problema nesanitarne deponije "Moravište".
Nadležne službe lokalne samouprave preduzimaju sve neophodne mere kako bi se sprečili incidenti i zaštitila životna sredina na ovoj lokaciji. Izvršena je elektrifikacija, postavljeni video-nadzor i led rasvete, a na ulazu u deponiju montirani su rampa i kapija, u cilju prevencije i kontrole pristupa. Video-nadzor je povezan sa Policijskom stanicom u Varvarinu, koja 24 časa dnevno prati dešavanja na deponiji. Prema rečima odgovornih iz Opštinske uprave Varvarin,