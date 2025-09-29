„Mene njihove sankcije ne pogađaju, meni je sve ovo kompliment“: Tužiteljka Bojana Savović o disciplinskim postupcima koje u tužilaštvu vode protiv nje

Javna tužiteljka Bojana Savović kaže da je tužilac Miodrag Marković vrlo bitan glavnom tužiocu VJT Nenadu Stefanoviću, "jer on stavlja potpise".

Istakla je i da je ovaj postupak za nju kompliment, jer za sve godine proveravanja - "ovo je jedino što su mogli da nađu". „Ja se nadam smo prešli tačku kad nas nešto zastrašuje, jer povratka više nema. On mene neće zastrašiti u smislu da ja odustanem od svojih stavova, ali on želi da uruši moju čast i ugled. To će biti na formalan način dokazano, da sam ja prvi tužilac u Srbiji ko narušava poverenje javnog tužilaštva. To će stajati u mom dosijeu i to će koristiti