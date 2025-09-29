„Mene njihove sankcije ne pogađaju, meni je sve ovo kompliment“: Tužiteljka Bojana Savović o disciplinskim postupcima koje u tužilaštvu vode protiv nje

Nova pre 24 minuta  |  Autor: N1
„Mene njihove sankcije ne pogađaju, meni je sve ovo kompliment": Tužiteljka Bojana Savović o disciplinskim postupcima koje u…

Javna tužiteljka Bojana Savović kaže da je tužilac Miodrag Marković vrlo bitan glavnom tužiocu VJT Nenadu Stefanoviću, "jer on stavlja potpise".

Istakla je i da je ovaj postupak za nju kompliment, jer za sve godine proveravanja - "ovo je jedino što su mogli da nađu". „Ja se nadam smo prešli tačku kad nas nešto zastrašuje, jer povratka više nema. On mene neće zastrašiti u smislu da ja odustanem od svojih stavova, ali on želi da uruši moju čast i ugled. To će biti na formalan način dokazano, da sam ja prvi tužilac u Srbiji ko narušava poverenje javnog tužilaštva. To će stajati u mom dosijeu i to će koristiti
Savović: U zanosu moći ne vide šta ih čeka, Marković mi davao predmete koji nisu moji - pola sata pred suđenje

N1 Info pre 1 sat
„Pokušaj slamanja kičme pravosuđu“: Savović iznela optužbe protiv Markovića, advokat traži svedočenje Dolovac

Nedeljnik pre 1 sat
"Odmazda i osveta generatora antiprava": Zbog čega je zamenik Nenada Stefanovića prijavio Bojanu Savović

N1 Info pre 2 sata
Tužiteljka Savović ukopala šefove, raskrinkala „svedoka“ i obesmislila disciplinski postupak koji je pokrenut protiv nje

Nova pre 4 sati
Golubović o postupku protiv Savović: Nastavak progona i poruka tužiocima da će biti kažnjeni ako progovore

N1 Info pre 6 sati
VIDEO Razmatrana prijava protiv tužiteljke Savović, građani joj pružili podršku

Radio 021 pre 7 sati
Disciplinski postupak protiv tužiteljke Savović, podrška građana ispred tužilaštva u Beogradu

Beta pre 7 sati
Tužilaštvo

„Neraspoređen u vladi, ali raspoređen u kriminalnim sturkturama“: Sagovornici Danasa o dolasku Novaka Nedića na protest protiv…

Danas pre 30 minuta
Studenti u blokadi Pravnog fakulteta u Nišu najavili protest povodom 11 meseci od pada nadstrešnice

Blic pre 15 minuta
I antiblokaderi imaju zahteve: RTS da se smeni, otpusti i prijavi sam sebi

Danas pre 1 sat
(Foto, video): Helikopterska jedinica MUP Srbije napravila šou na Malti, a onda im je prišla devojka sa detaljem na noktima…

Blic pre 1 sat
Građani gađali jajima prostorije SNS na protestu u Čačku

Danas pre 50 minuta