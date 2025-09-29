Studenti, profesori i građani u Novom Pazaru zatražili ostavku uprave DUNP

Studenti u blokadi novopazarskog univerziteta (DUNP), deo njihovih profesora i građani sinoć su na protestu pod nazivom "Sačuvajmo univerzitet" ponovili poziv rektorki Zani Dolićanin i njenim saradnicima da podnesu ostavke.

Oni su na protestu upozorili da vlasti nameravaju da ugase najmlađi univerzitet u Srbiji. „Više puta smo upozoravali na neodrživu situaciju u koju je rektorka dovela naš univerzitet, ponavljali zahtev da podnese ostavku, ali smo dobili samo razne optužbe, uključujući i onu da su studenti krivi za to“, rekla je jedna od studentkinja. Studenti su naglasili da su tokom blokade dali sve od sebe i pozvali sve građane da stanu uz njih, „kako ne bi izgubili univerzitet i
