Tramp: Poručiću američkim generalima da moraju da budu jaki i čvrsti

Politika pre 1 sat
Nije jasno zašto sastanak nije mogao da se organizuje virtuelno, jer će koštati milione dolara za transport i zaštitu velikog skupa – pišu mediji

VAŠINGTON – Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će američkim generalima i admilima na predstojećem skupu u Kvantiku, u Virdžiniji poručiti da su oni cenjeni lideri koji moraju biti jaki i čvrsti. „Želim da kažem generalima da ih volimo, da su cenjeni lideri, da budu jaki, čvrsti, pametni i saosećajni...Krajnje je vreme da neko to uradi”, rekao je Tramp za Rojters Ministar odbrane Pit Hegset pozvao je visoke vojne zvaničnike SAD iz celog sveta na sastanak u
