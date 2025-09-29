Dogovor Trampa i Netanjahua: Američki mirovni plan za Gazu predlaže kraj rata i povratak svih talaca

VAŠINGTON - Mirovnim planom Bele kuće za Gazu koji je danas objavila Bela kuća predlaže se kraj sukoba između Izraela i pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, kao i povratak svih talaca koje ta grupa drži, živih i mrtvih, u roku od 72 sata nakon što Izrael javno prihvati sporazum.

Prema planu, ako se obe strane saglase sa predlogom, rat u Pojasu Gaze "ce se odmah završiti", prenosi danas Rojters. Izraelske snage će se povući na dogovorene linije kako bi se pripremile za oslobađanje talaca, a kada svi taoci budu oslobođeni, Izrael ce osloboditi 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne zatvora i 1.700 stanovnika Gaze koji su pritvoreni nakon početka rata 7. oktobra 2023. godine, navodi se u planu. Kako je saopšteno iz Bele kuće, Gaza bi bila