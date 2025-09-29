Godišnjica herojske pogibije majora Milana Tepića 1991.

BEOGRAD - Major JNA Milan Tepić herojski je poginuo na današnji dan 1991. godine odbijajući da preda naoružanim pobunjenicima pod komandom Zagreba skladište s vojnom opremom u Bedeniku kod Bjelovara.

Tepić, koji je tada imao 34 godine, aktivirao je eksploziv i digao u vazduh hangar skladišta, žrtvujući sebe. U jeku razbijanja Jugoslavije, Tepić se kao starešina Jugoslovenske narodne armije nalazio na dužnosti u Bjelovaru. Pošto su hrvatske paravojne formacije, zvane Zbor narodne garde, blokirale vojne objekte u tom gradu i okolini, pod blokadom se našla i kasarna "Božidar Adžija". Cilj hrvatskih paravojnih snaga posebno je bilo ovladavanje skladištem "Barutana"
