Oktobar u Vojvodini: Hladniji početak meseca, pljuskovi i vetar

NOVI SAD - Do 05. oktobra očekuje se hladnije vreme za ovo doba godine sa češćom pojavom kiše ili pljuskova. Srednja dnevna temperatura vazduha biće ispod višegodišnjeg proseka (od 8 do 12). Jutarnja temperatura vazduha biće u intervalu od 5 do 8, a najviša dnevna od 10 do 17. Intenzivnije padavine se očekuju oko 02. i 03., kada će duvati i umeren severozapadni vetar.

U periodu od 06. do 20.10.2025. godine prognozira se uglavnom suvo i prosečno toplo vreme za ovo doba godine sa srednjom dnevnom temperaturom vazduha u granicama višegodišnjeg proseka (od 12 do 16). Jutarnja temperatura vazduha biće u intervalu od 9 do 12, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Prolazna naoblačenja sa kišom mestimično ili lokalnim pljuskovima prognoziraju se oko 11, 12, 15. i 17.10. Intenzivnije padavine se predviđaju oko 11. i 17. oktobra. U