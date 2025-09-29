Preporođeni Medvedev razbio Zvereva

Sport klub pre 5 sati  |  Autor: Vladimir Todorović
Preporođeni Medvedev razbio Zvereva

Danil Medved razbio je Aleksandra Zvereva u četvrtfinalu turnira u Pekingu.

Rus je slavio 6:3, 6:3 u glavnom gradu Kine u meču u kojem je potpuno dominirao protiv trećeg igrača sveta. Bio je ovo njihov 21. meč i 14. pobeda Danila Medvedeva. U prvom setu Medvedev je stigao do brejka u četvrtom gemu i to mu je bilo dovoljno da ovaj deo igre reši u svoju korist. Već borba je viđena do sredine drugog seta. Međutim, od rezultata 3:3, Medvedev je vezao tri geam i stigao do konačnog trijumfa. Za mesto u finalu, Danil će odmeriti snage sa mladim
Ključne reči

PekingKina

