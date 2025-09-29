Medvedev pobedio Zvereva za plasman u polufinale Pekinga

Sportski žurnal pre 1 sat
Turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.016.050 dolara

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u polufinale turnira u Pekingu, u četvrtfinalu je pobedio Aleksandera Zvereva iz Nemačke 6:3, 6:3. Meč je trajao sat i 23 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok je Medvedev 18. na ATP listi. Bio je ovo 21. međusobni duel dva tenisera i 14. pobeda za Rusa. Ruski teniser je u prvom setu napravio jedan brejk, dok je u drugom setu dva puta oduzeo servis protivniku i tako izborio plasman među četiri najbolja na turniru.
