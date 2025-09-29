SK tim kola: Neverovatni Saša Stamenković zasenio sve

Po dvojicu igrača u idealnom timu kola imaju Partizan, Radnik i Spartak.

Malo ko će posle skandaloznih dešavanja na stadionu „Rajko Mitić“ pričati o fudbalu, ali bilo je i lepih stvari u mečevima desetog kola Super lige Srbije. Kad već pominjemo derbi meč između Crvene zvezde i Radničkog 1923, šampion je slavio posle preokreta u prilično čudnoj utakmici. Čudnoj, s obzirom da to nismo navikli da šampion dobije crveni karton, poslednji put se to dogodilo posle četiri i po godine. Uz to, Kragujevčani su poveli golom Soklera, Slovenac je