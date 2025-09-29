Žreb za Šangaj: Đoković u polovini sa Sinerom

Nekada je na žrebanjima za velike turnire bilo važno ko će biti u polovini sa Novakom Đokovićem, sada je važno da li će najbolji teniser svih vremena biti u polovini sa Karlosom Alkarasom ili Janikom Sinerom.

Žreb za šangajski masters, prvi turnir van gren slemova na kome će Nole igrati još od kraja maja, odredio je da potencijalni rival srpskom asu u polufinalu bude Italijan. Naravno, kada se uzme u obzir da Đoković nije savladao Sinera već skoro dve godine, da je izgubio od njega poslednjih pet mečeva, onda to nije baš dobra vest, ali Đoković je i ranije uspevao da nađe put do pobede kada mu situacija nije išla na ruku, pa što ne bi tako bilo i sada. Prošle godine je