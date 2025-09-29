Novak saznao put do titule u Kini

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, saznao je imena potencijalnih rivala na Masters turniru u Šangaju.

Žreb nije bio naklonjen Srbinu, koji je i ove godine odlučio da zaigra na prestižnom Mastersu u Kini. Biće slobodan u prvom kolu, a već u drugoj rundi čeka ga ozbiljan izazov - igraće protiv pobednika duela Marin Čilić - Korentan Mute. Potencijalni rivali u trećem kolu Novaku će biti bolji iz okršaja između Frensisa Tijafoa i Lorenca Sonega, a ako prebrodi i ovu prepreku ide na Andreja Rubljova ili Flavija Kobolija u četvrtoj rundi. Potencijalni rivali u