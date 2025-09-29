Kapiten Mićko jubilejom potvrdio status Zvezdine legende, Milojević hvali kapitena

Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić ušao je u odabrano društvo klupskih legendi, pošto je u dramatičnom meču protiv Radničkog 1923 na Marakani postigao svoj 100. gol u crveno-belom dresu.

Iskusni vezista je i ranije ušao u društvo klupskih legendi, a sada je to mesto dodatno zacementirao i postao jedan od simbola moderne ere najtrofejnijeg srpskog kluba. U utakmici u kojoj je Zvezda gubila na poluvremenu i imala igrača manje, upravo je kapiten preuzeo odgovornost i golom u finišu doneo trijumf svom timu. Bio je to pogodak koji nije doneo samo tri boda, već je momka iz Bačkog Jarka upisao u klupske almanahe. Reči hvale za svog kapitena imao je i