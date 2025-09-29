Partizan objavio novi potpis

KK Partizan objavio je produžetak saradnje sa Mariom Nakićem.

Srpski košarkaš je potpisao novi ugovor do 2027. godine. On je u Partizan stigao prošle sezone. U svojoj prvoj sezoni u Partizanu je imao 19 nastupa u AdmiralBet ABA ligi uz prosek od 5.7 poena, 2.7 skoka, dok je odigrao i 12 mečeva u Evroligi. On je krajem juna operisao prednje ukrštene ligamente, a neće moći da pomogne Partizanu protiv Dubaija na startu Evrolige sutra. A post shared by KK Partizan Mozzart Bet (@partizanbc)