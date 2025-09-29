Leković i Ivanić sprečili senzaciju
Sportski žurnal pre 36 minuta
Burno na Marakani, Duarte isključen pre odmora, prekid zbog gađanja Stojkovića, šampion preokrenuo sa igračem manje
Crvena zvezda je teškom mukom, sa igračem manje od 44. minuta, nastavila pobedonosnu seriju u prvenstvu. Meč je obeležilo mnogo šansi, vođstvo gostiju, prekid u drugom poluvremenu zbog gađanja sa tribina golmana Vladimira Stojkovića, promašen penal Milsona, na kraju izjednačenje i preokret u režiji Stefana Lekovića i Mirka Ivanića. Stadion „Rajko Mitić”, ostao je, ipak, neosvojiva tvrđava za goste u šampionatu, crveno-beli 157. put nismo pognute glave napustili