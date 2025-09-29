Leković i Ivanić sprečili senzaciju

Sportski žurnal pre 36 minuta
Leković i Ivanić sprečili senzaciju

Burno na Marakani, Duarte isključen pre odmora, prekid zbog gađanja Stojkovića, šampion preokrenuo sa igračem manje

Crvena zvezda je teškom mukom, sa igračem manje od 44. minuta, nastavila pobedonosnu seriju u prvenstvu. Meč je obeležilo mnogo šansi, vođstvo gostiju, prekid u drugom poluvremenu zbog gađanja sa tribina golmana Vladimira Stojkovića, promašen penal Milsona, na kraju izjednačenje i preokret u režiji Stefana Lekovića i Mirka Ivanića. Stadion „Rajko Mitić”, ostao je, ipak, neosvojiva tvrđava za goste u šampionatu, crveno-beli 157. put nismo pognute glave napustili
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Milojević se zahvalio navijačima Zvezde i posle dva prekida utakmice: “Samo neka nas podržavaju”

Milojević se zahvalio navijačima Zvezde i posle dva prekida utakmice: “Samo neka nas podržavaju”

Danas pre 7 sati
Dva prekida na stadionu Zvezde: Topovskim udarima na Vladimira Stojkovića

Dva prekida na stadionu Zvezde: Topovskim udarima na Vladimira Stojkovića

Danas pre 8 sati
Prekidi, topovski udari na Stojkovića, crveni karton Duartea, promašen penal Milsona i preokret Zvezde protiv Kragujevčana

Prekidi, topovski udari na Stojkovića, crveni karton Duartea, promašen penal Milsona i preokret Zvezde protiv Kragujevčana

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaMarakanaVladimir Stojković

Sport, najnovije vesti »

Leković i Ivanić sprečili senzaciju

Leković i Ivanić sprečili senzaciju

Sportski žurnal pre 36 minuta
Partizan gostuje Dubaiju na startu Evrolige: Pojavile se kvote koje niko nije očekivao!

Partizan gostuje Dubaiju na startu Evrolige: Pojavile se kvote koje niko nije očekivao!

Kurir pre 17 minuta
Tiket dana!

Tiket dana!

Večernje novosti pre 17 minuta
Kapiten Mićko jubilejom potvrdio status Zvezdine legende, Milojević hvali kapitena

Kapiten Mićko jubilejom potvrdio status Zvezdine legende, Milojević hvali kapitena

Sportske.net pre 4 sati
FIFA odredila termin, PSŽ čeka ime rivala u finalu Intertoto kupa

FIFA odredila termin, PSŽ čeka ime rivala u finalu Intertoto kupa

Sportske.net pre 5 sati