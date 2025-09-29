Sferopulos: Četvorica igrača nisu u timu, ostali moraju da ih pokriju

Utakmica prvog kola između Zvezde i Olimpije biće odigrana sutra od 20 časova u Beogradskoj areni

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos rekao je pred početak Evrolige da zbog povreda četvorica igrača neće biti u timu i istakao da ostali moraju da pokriju njihovo odsustvo na meču protiv Olimpije iz Milana. Utakmica prvog kola Evrolige između Zvezde i Olimpije biće odigrana sutra od 20 časova u Beogradskoj areni. - Uzbuđeni smo zbog početka sezone. Igramo protiv veoma dobrog rivala koji ima mnogo novih igrača. Imaju kvalitet. Nažalost, imamo mnogo problema s