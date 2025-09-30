I po džepu i po kapacitetu: Nova kazna, Srbija protiv Albanije u Leskovcu pred tek oko 6.500 ljudi

BBC News pre 18 minuta

REUTERS/Marko Djurica Dron sa zastavom takozvane 'Velike Albanije' iznad stadiona Partizana u Beogradu tokom utakmice Srbija - Albanija u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 14. oktobra 2014.

Na potencijalno ključnoj utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine, fudbalska reprezentacija Srbije ne samo da neće imati podršku 50.000 navijača na stadionu u Beogradu, već neće ni onih 8.000 stadiona u Leskovcu.

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) kaznila je Fudbalski savez Srbije zatvaranjem 20 odsto kapaciteta stadiona, kao i sa 80.000 švajcarskih franaka (oko 85.000 evra), zbog incidenata tokom meča sa Engleskom.

Meč sa Albanijom neće biti odigran u Beogradu već u Leskovcu 11. oktobra na stadionu.

Ali odluka FIFA, pod čijim okriljem se igraju kvalifikacije za Mundijal, znači da će biti manje gledalaca.

Na stadionu Dubočice, kapaciteta nešto više od 8.000 mesta, moći će da bude tek oko 6.500 ljudi (dok na obodu Beograda niče novi stadion sa oko 60.000 mesta).

Zatvoren će biti prvenstveno deo iza golova.

Doduše, FSS ima mogućnost da, uz prethodno odobrenje ovog tela, zatvoreni deo stadiona popuni zajednicama i grupama od posebnog interesa, poput učenika, porodica sa decom i slično.

Do kazne je došlo zbog nekoliko prekršaja: Nemogućnosti obezbeđivanja reda i discipline unutar stadiona, upotrebe lasera, neprimerenih gestova, reči i predmea, ometanja tokom izvođenja himne i diskriminatornog ponašanja pojedinih navijača, navodi se u saopštenju FSS.

Zašto se igra u Leskovcu a ne u Beogradu?

Ključni razlog premeštanja susreta Srbije i Albanije - označenog kao meč 'visokog rizika' - iz Beograda u Leskovac je bezbednost, istakli su ranije iz FSS-a.

„Ne samo publike, već pre svega igrača i svih ostalih aktera utakmice.

„Takav susret nosi najviši stepen rizika i zahteva potpunu kontrolu kako bi se sprečili incidenti kakve smo već imali prilike da vidimo u duelima ova dva tima", objavio je ranije Fudbalski savez Srbije.

Odluka o promeni mesta odigravanja utakmice doneta je, dodaje se, uz saglasnost Fudbalskog saveza Albanije.

Pre više od 10 godina, meč Srbije i Albanije u Beogradu, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, prekinut je posle niza incidenata i fizičkog obračuna na terenu.

Incidenti su izazvani dronom sa okačenom zastavom takozvane 'Velike Albanije' koji je proleteo iznad stadiona Partizana, a srpski fudbaler Stefan Mitrović je poskočio i skinuo zastavu.

Bio je to okidač za sukob srpskih i albanskih fudbalera, a potom su i navijači Srbije uleteli na teren i napali pojedine reprezentativce Albanije, koji su pobegli u svlačionice.

Meč je prekinut i registrovan rezultatom 3:0 za Albaniju.

U saopštenju, Fudbalski savez Srbije je napisao i da je „duže vreme pod posebnom pažnjom disciplinskih organa Međunarodne fudbalske federacija (FIFA) FIFA i UEFA zbog incidenata na tribinama, što podrazumeva realnu opasnost od oštrih kazni, pa i duže suspenzije".

„Promena lokacije i organizacija utakmice u Leskovcu značajno smanjuje rizik od eventualnih ekscesa i time doprinosi zaštiti ugleda srpskog fudbala i interesa nacionalnog tima", dodaje se.

Vučić: 'Što zviždite, što ne podržite Srbiju?'

Kada su se na prethodnoj utakmici Srbije i Engleske (0:5) čuli povici protiv srpskih vlasti, grupa ljudi se fizički obračunala sa onima za koje su smatrali da su skandirali protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Iako postoje snimci i fotografije ljudi umešanih u incidente, do sada nije poznato da li je protiv nekog od njih pokrenuta istraga.

U jednom od brojnih televizijskih gostovanja, Vučić je kritikovao gledaoce koji su bili na stadionu Crvene zvezde protiv Engleske zbog, smatra, potpunog odsustva podrške srpskom timu i „političkog mitinga".

„Što zviždiš na 2:0, što ne pomogneš ekipi? Što im ne aplaudiraš na 5:0, samo traži da daju sve od sebe.

„Nisu ni došli da navijaju za Srbiju. Zato sam i pitao što niste dali domaćinstvo Leskovcu, tamo bi izginuli da navijaju za Srbiju svim srcem i svom snagom“, rekao je Vučić.

Komentarisao je i skandiranje 'pumpaj', što je jedno od obeležja desetomesečnih antivladinih protesta u Srbiji i incidente na stadionu Crvene zvezde.

„Beograd nikada nije razumeo šta je reprezentacija. Zašto su uvek ti ljudi bili važniji od reprezentacije? Zato što su neki došli da pumpaju, a onda kad im neko negde kaže 'Što pumpaš?', pa tra-la-la, pa ko kome lupio šamar, nije ni važno - 'Jao, lupio nam šamar neko'.

„Dolaziš da maltretiraš ceo stadion, sve ljude i reprezentaciju, a kad te neko pita 'što to radiš' - 'jesi video šta nam rade? Ne daju nam da držimo politički miting na stadionu'", kaže Vučić.

Uveren je da će u Leskovcu biti „najbolja moguća atmosfera".

„Bar će ljudi da navijaju za Srbiju. I svim snagama, svim srcem", smatra.

Fudbalski savez Srbije u saopštenju priznao da je atmosfera bila jedan od razloga izmeštanja utakmice sa Albanijom u Leskovac.

„Podjednako važan razlog je ambijent na stadionu 'Dubočica' i činjenica da je na svim prethodno odigranim utakmicama publika u Leskovcu pružala bezrezervnu podršku našem nacionalnom timu i navijala od prvog do poslednjeg minuta", piše FSS.

Kvalifikacije za SP: Grupa K

TABELA:

Engleska 15 bodova (pet utakmica), gol-razlika 13:0 Albanija 8 bodova (pet utakmica), gol-razlika 5:3 Srbija 7 bodova (četiri utakmice), gol-razlika 4:5 Letonija 4 boda (pet utakmica), gol-razlika 2:6 Andora 0 bodova (pet utakmica), gol-razlika 0:10

Preostale utakmice:

Letonija - Andora, Srbija - Albanija (11. oktobar)

Letonija - Engleska, Andora - Srbija (14. oktobar)

Engleska - Srbija, Andora - Albanija (13. novembar)

Srbija - Letonija, Albanija - Engleska (16. novembar)

Samo će prvi u grupi obezbediti direktan plasman na Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi, dok će druga ekipa vizu morati da traži kroz baraž.

