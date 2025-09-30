FIFA kaznila Srbiju i zatvorila deo tribina za meč sa Albanijom u Leskovcu

Disciplinska komisija Fife izrekla je Fudbalskom savezu Srbije novčanu kaznu u iznosu od 80.000 švajcarskih franaka zbog incidenata koji su se dogodili tokom kvalifikacionog meča za Svetsko prvenstvo 2026. između Srbije i Engleske, odigranog 9. septembra na Stadionu „Rajko Mitić“.

Pored novčane sankcije, FSS je dobio i kaznu da naredni kvalifikacioni meč Srbije pod okriljem FIFE, protiv Albanije u Leskovcu, odigra sa ograničenim brojem gledalaca. Najmanje 20 odsto kapaciteta tribina, prvenstveno iza golova, biće zatvoreno. Fudbalski savez Srbije dužan je da najkasnije deset dana pre utakmice dostavi plan rasporeda sedišta, koji može uključiti popunjavanje dela kapaciteta zajednicama i grupama od posebnog interesa – porodicama, učenicima i