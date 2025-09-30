Ko je Dušan Alimpijević, novi selektor košarkaša Srbije

BBC News pre 1 sat | Marko Protić - BBC novinar

Getty Images

Čim se oglasila sirena za kraj utakmice u kojoj je Srbija poražena od Finske u osmini finala Evrobasketa u Rigi početkom septembra, mediji i navijači su otvorili pitanja da li je vreme da Svetislav Pešić ode sa mesta selektora i ko bi mogao da ga nasledi?

Odgovor na to stigao je tri nedelje kasnije, kada je Košarkaški savez Srbije saopštio da sa Pešićem neće biti produžen ugovor, a da će ga naslediti Dušan Alimpijević.

Aktuelni trener turskog Bešiktaša stavio je potpis na trogodišnji ugovor, potvrdio je KSS.

„Dušan Alimpijević je predvodnik nove generacije mladih srpskih trenera, koji su već postigli odlične rezultate i potvrdili kvalitet na evropskoj sceni", saopštio je KSS.

Pored Alimpijevića, mediji su ranije kao kandidate za klupu Srbije pominjali i Sašu Obradovića, Aleksandra Đorđevića i Igora Kokoškova.

„On je čovek koji je imao određene rezultate, vrlo je radan i posvećen.

„Jedan je od tih trenera srednje generacije koji je pokazao da ima kapacitet da pravi ozbiljne stvari“, rekao je Duško Vujošević, nekadašnji selektor reprezentacije i najtrofejniji trener u istoriji Partizana, za BBC na srpskom.

On je Alimpijeviću poželeo sreću na novoj funkciji, ali je dodao da mu „nije jasno na koji način je KSS izabrao selektora“.

Ko je Dušan Alimpijević?

Dušan Alimpijević rođen je 1986. u Lazarevcu, nadomak Beograda.

Trenerskim poslom počeo je da se bavi 2008, kao pomoćnik glavnog stratega novosadske Vojvodine.

I upravo u tom periodu, pri povratku sa utakmice u Kruševcu, doživeo je tešku saobraćajnu nesreću u kojem je teško povređen, a poginula su dvojica njegovih prijatelja.

Stradali su glavni trener Nemanja Danilović (39) i 19-godišnji košarkaš Nenad Grozdić, a Alimpijević je više od mesec dana proveo u bolnici.

„Život te prodrma i počneš da gledaš drugačije na svet, sazreo sam prebrzo, to je bio pravi emocionalni šok.

„Košarka i porodica su mi pomogli da ostanem na pravom putu", rekao je Alimpijević u intervjuu za Koš magazin.

Godine 2013, postao je glavni trener Vojvodine, a 2015. preuzeo je subotički Spartak.

Debi u regionalnoj Jadranskoj ligi imao je na klupi FMP-a iz Železnika, filijale beogradske Crvene zvezde.

Klupa Zvezde i neuspeh na Jadranu

Dobre partije iz Železnika preporučile su ga za klupu Crvene zvezde na koju je seo u julu 2017.

Te sezone debitovao je u Evroligi, najkvalitetnijem klupskom kontinentalnom takmičenju.

Sa beogradskim timom nije uspeo da se plasira u evroligaško doigravanje, a crveno-beli su sezonu u tom takmičenju završili sa 11 pobeda i 19 poraza.

Veći neuspeh, sudeći po stavu uprave i navijača, bio je neuspeh u Jadranskoj ligi, pošto je tada titula u regionalnom takmičenju donosila i plasman u Evroligu.

Crveno-beli su na Jadranu u finalu poraženi od podgoričke Budućnosti, koja je trijumfovala sa 3:1 u seriji i taj rezultat je predstavljao iznenađenje sezone.

„Sporazumno smo se razdvojili, ne zato što je Zvezda insisitirala na mom odlasku ili ja.

„Seli smo i zajedno smo to odlučili", objasnio je Alimpijević 2022. u razgovoru za novosadski Dnevnik.

Klupu Zvezde napustio je sa jednim osvojenim trofejom – titulom prvaka Srbije.

Po odlasku iz Beograda, leto 2018. proveo je u stručnom štabu NBA tima Dalas Maveriksa tokom letnje lige.

Rusija, pa Turska

Prvo samostalno inostrano iskustvo Alimpijević je imao u ruskom prvoligašu Avtodoru iz Saratova, ali se tu zadržao samo šest meseci.

Usledio je dolazak u tursku Bursu krajem novembra 2020, u tim koji je u tom trenutku nije pripadala vrhu turske klupske košarke.

Vremenom je Alimpijević počeo da „slaže kockice“ i sa ekipom čiji je ključni igrač bio Amerikanac Derek Nidam, doveo Bursu do finala Evrokupa, drugog po kvalitetu evropskog klupskog takmičenja.

Na putu do finala, Bursa je u prepunoj Beogradskoj areni eliminisala ekipu Partizana Željka Obradovića, trenera kojeg je Alimpijević nazvao najvećim u istoriji evropske košarke.

„To je najveći šok transfer koji se dogodio u poslednjih ne znam koliko godina, možda i decenija.

„Da se jedno takvo ime vrati u svoj matični klub, da se vrati u Srbiju. Za nas je to mnogo važno, za srpske trenere", izjavio je Alimpijević za Blic 2023.

Ekipu je za gostovanje u Beogradu pripremao tako što im je na treninzima sa velikih zvučnika puštao atmosferu koju navijači Partizana prave na utakmicama.

Uspeh sa Bursom doneo mu je priznanje namenjeno najboljem treneru Evrokupa u sezoni 2021/22.

„Rezultat je merilo uspešnosti u svakoj godini bez obzira na to kakve si probleme imao tokom godine, zašto si u nekoj sezoni propustio da napraviš uspeh, da li si imao povrede tokom sezone, da li je to bila jedna lopta, da li si imao kovid“, kazao je za magazin Koš.

Prelazak u redove istanbulskog velikana

U leto 2023, Alimpijević je Bursu zamenio najvećim turskim gradom, Istanbulom, pošto je preuzeo Bešiktaš, jedan od najtrofejnijih klubova u toj zemlji.

Uspeo je da vrati Bešiktaš pri vrh turske košarke, iza neprikosnovenih Fenerbahčea i Efesa, istanbulskih rivala.

Ostaće, međutim, zabeležen i incident od prošle sezone kada je sa Bešiktašem gostovao kod bivšeg kluba Burse.

Navijači tog kluba dočekali su ga zvižducima i uvredljivim transparentima, a malo je nedostajalo da se potuče sa bivšim igračem Burse Omerom Utikom.

Obezbeđenje ih je razdvojilo, ali je Alimpijević potom ružno gestikulirao ka klupi Burse, zbog čega ga je Košarkaški savez Turske kaznio sa 5.000 evra.

Šta ga čeka na klupi Srbije?

Alimpijevića na klupi Orlova čekaju kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2027.

U prvoj fazi, rivali Srbije biće reprezentacije Turske, Bosne i Hercegovine i Švajcarske protiv koje će Alimpijević i debitovati 27. novembra.

Tri najbolje ekipe plasiraće se u drugu fazu takmičenja u kojoj će se ukrstiti sa grupom u kojoj su Italija, Litvanija, Velika Britanija i Island.

Bodovi osvojeni u prvoj fazi prenosiće se i u drugu.

Samo će tri najbolje ekipe od ovih osam ići na Mundobasket 2027. preko kojeg će se obezbeđivati plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.30.2025)