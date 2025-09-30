Advokatica: Novi zakon o legalizaciji je nagrada za one koji su kršili zakon

Komentarišući Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, koji je vlada Srbije usvojila 26. septembra, El Sarag je u intervjuu agenciji Beta kazala da oni koji su godinama gradili bez dozvola sada postaju "jednaki" s onima koji su poštovali zakon, plaćali dozvole, poreze i takse.

"Vlada Srbije tvrdi da je usvojila ’sistemsko rešenje’ za višedecenijski problem nelegalne gradnje i neuknjiženih objekata. Uvidom u tekst predloga zakona nije teško zaključiti da je istina mnogo surovija: ovo nije zakon koji uvodi red, već zakon koji legalizuje bezakonje i urušava temelje pravne države", ocenila je.

Prema njenim rečima, napadnuto je pravo svojine koje je zagarantovano Ustavom.

"Ustav garantuje neprikosnovenost privatne svojine i zaštitu savesnog sticaoca. Ovaj zakon tu garanciju gazi. On omogućava da bespravni graditelji postanu 'faktički vlasnici' preko noći, dok država sebi prisvaja objekte u zaštićenim zonama ex lege, bez suda i bez naknade. To nije zaštita građana, to je institucionalizovana otimačina", upozorila je advokatica.

Na pitanje da li će služba katastra ostati garant vlasništva nad upisanim nepokretnostima, El Sarag je kazala da se katastar pretvara u "arenu nesigurnosti".

"Katastar je morao biti simbol stabilnosti – upisano pravo je moralo da bude sveto. Sada, uvođenjem 'posebnih uslova' za legalizovanje bespravne gradnje, on postaje najveći izvor nesigurnosti. Niko više neće moći da bude siguran u svoj posed, jer će uvek postojati neko ko može da pokrene postupak i dovede u pitanje ono što je godinama bilo mirno i priznato", rekla je advokatica.

Upitana kako će reagovati savesni građani koji su gradili poštujući zakon i plaćajući sve obaveze državi, El Sarag je rekla da je novi zakon "nagrada za kršenje zakona".

Na pitanje šta u predlogu zakona podrazumevaju "posebni uslovi" za legalizovanje bespravne gradnje, El Sarag je kazala da "to u prevodu znači ko ima vezu ili novac, dobiće rešenje".

"I u primeni ovog zakona, korupcija će biti sistemsko pravilo. Posebni uslovi znače posebna tumačenja, diskreciona ovlašćenja i administrativni prostor za zloupotrebe. U Srbiji to u prevodu znači: ko ima vezu ili novac, dobiće rešenje. Ko nema - ostaće zaglavljen u postupcima. Ovaj zakon je raj za korupciju i noćna mora za poštene građane", navela je.

Na pitanje da li su nadležne lokalne i republičke institucije spremne i sposobne da sprovedu zakon u predviđenim rokovima, El Sarag je rekla da institucije nisu sposobne da izvrše zakonske obaveze.

"Katastar je već sada u kolapsu. Predmeti se rešavaju mesecima, nekad i godinama. Umesto reforme i digitalizacije, na taj haos se sipa lavina novih predmeta. Priča o '3D modelima i digitalnim tehnologijama' je samo paravan. Mašine ne mogu u potpunosti da zamene jasne zakone, institucije i odgovornost", istakla je.

Komentarišući tvrdnje predstavnika vlasti da će novim zakonom biti zaštićeni siromašniji građani, El Sarag je kazala da je socijalni momenat paravan za legalizaciju bespravlja.

"Vlada ističe zaštitu siromašnih, samohranih roditelja i seoskih domaćinstava. Ali to je dimna zavesa. U stvarnosti, najveći dobitnici biće krupni investitori i oni s političkim vezama koji su svesno gradili bez dozvole. Socijalne kategorije su tu da prikriju suštinu - da država ozakoni interese moćnih. Ovaj zakon nije korak ka pravnoj sigurnosti - on je korak ka institucionalizovanoj nesigurnosti. Nije zakon koji štiti pravo svojine - on ga gazi. Nije zakon koji uvodi red - on legalizuje haos", naglasila je advokatica.

Dodala je da predloženim aktom država ponižava poštovanje zakona i nagrađuje njegovo kršenje.

"Poruka je jasna - ako ste gradili bespravno, država će vam oprostiti, ako ste poštovali zakon, oni koji su verovali državi, sada ispadaju izigrani. To nije reforma. To nije pravda. To je državno sponzorisano bezakonje", zaključila je advokatica Sara El Sarag.