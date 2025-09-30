Stefanović: Vlast nikad više neće moći nekoga da zove stranim plaćenikom i ubeđuje o lažima o Evropi

Beta

 Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović ocenio je sinoć da vlast u Srbiji, nakon što je otkriven paravojni kamp kod Loznice za obuku Rumuna i Moldavaca i organizovanja konferencije o BRIKS-u u skupštini Srbije, nikad više neće moći nekoga da zove stranim plaćenikom, da se meri patriotizmom i ubeđuje o lažima o Evropi.

Stefanović je na društvenoj mreži Iks (X) predsednika Srbije Aleksandra Vučića optužio da je "predao Srbiju na tacni stranoj sili - Rusiji", da pravi "paravojne kampove u našoj zemlji radi zaustavljanja volje naroda Moldavije".

"Dozvolio si da nam strana služba izvozi kriminalce po Evropi koji pokušavaju da izazovu nacionalne i rasne nemire i mržnju, sve uz pomoć ruske službe preko Telegram kanala", dodao je Stefanović.

Prema njegovim rečima, sve su to potvrdile evropske, ali i srpska policija, a Vučić "i njegove strane gazde nisu uspele u svojim destruktivnim namerama".

"Onda se nasmejan slikaš sa ruskim ambasadorom, dok tvoj Vulin sa novom frizurom i funkcijom danas zove u BRIKS i dok je nakon ovog skandala Orlić i dalje partijski šef BIA. I onda nekome i dalje lažeš da si ti za evropski put Srbije? Možda ako je taj put obeležen banditima koje šalješ u Rigu da blokiraju navijanje ili dok ćutite na bandite što stavljaju svinjske glave na džamije i sinagoge. Ili dok odobravate i organizujete kampove za rušenje demokratski birane vlasti u Moldaviji", dodao je Stefanović.

(Beta, 30.09.2025)

