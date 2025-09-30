(Video) Pevačica se uznemirila usred emisije: Pomenula je bivšeg, a odmah potom uzela čašu vode: "Bila sam zlostavljana"

Blic pre 1 sat
(Video) Pevačica se uznemirila usred emisije: Pomenula je bivšeg, a odmah potom uzela čašu vode: "Bila sam zlostavljana"

Pevačica Aleksandra Mladenović u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" otvoreno priča o vezama ali kada je pomenula jednu zbog koje je potražila i pomoć stručnjaka, uznemirila se usred emisije.

Javnost je donekle upoznata sa vezama Aleksandre Mladenović, ona otvoreno priča o nekim, dok nekih ne želi ni da se seća, kako sama kaže u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koju možete pratiti samo na Blic televiziji večeras u 22.15 sati. Posle platonske veze koju je imala sa 14 godina, o kojoj je Aleksandra otvoreno govorila u emisiji dolazi druga veza u kojoj ima neka prva iskustva. To je došlo sa Aleksandrinih 19 godina. Imala je tada strašan
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Video) To je bila zabranjena ljubav: Ni roditelji Aleksandre Mladenović ni njegovi nisu odobravali vezu: "Rekao je da neće ni…

(Video) To je bila zabranjena ljubav: Ni roditelji Aleksandre Mladenović ni njegovi nisu odobravali vezu: "Rekao je da neće ni da se ženi jer nije oženio mene"

Blic pre 1 sat
Upravo na Blic TV Uživo (video) "kopala sam sa mamom i tatom, nosila lubenice" Aleksandra Mladenović je kao mala pomagala…

Upravo na Blic TV Uživo (video) "kopala sam sa mamom i tatom, nosila lubenice" Aleksandra Mladenović je kao mala pomagala svojima, a već u osnovnoj školi je počela da peva i zarađuje novac

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Galerija fotografija – 357 – Beograd

Galerija fotografija – 357 – Beograd

Balkan Rock pre 11 minuta
"Majka je htela da polomi moju ženu": Sita Ahmić ne zna da joj je sin ušao u Elitu 9: "Patim se, teško živim"

"Majka je htela da polomi moju ženu": Sita Ahmić ne zna da joj je sin ušao u Elitu 9: "Patim se, teško živim"

Blic pre 16 minuta
Šok! Nerio priznao da je u lošim odnosima sa Sitom, Asmin ga upozorio na ženu i ćerku: "Ne brini, niko ne zna gde su" (foto)…

Šok! Nerio priznao da je u lošim odnosima sa Sitom, Asmin ga upozorio na ženu i ćerku: "Ne brini, niko ne zna gde su" (foto)

Alo pre 16 minuta
Voditelj otkrio zašto se razveo i šokirao: Zbog ovog mu je pukao brak: "Kada je žena otišla u savetovalište..."

Voditelj otkrio zašto se razveo i šokirao: Zbog ovog mu je pukao brak: "Kada je žena otišla u savetovalište..."

Blic pre 46 minuta
Evo ko je uhvatio bidermajer na svadbi ćerke Suzane Mančić: Objavila sliku belih ruža i poručila: "i Šta ćemo sad?"

Evo ko je uhvatio bidermajer na svadbi ćerke Suzane Mančić: Objavila sliku belih ruža i poručila: "i Šta ćemo sad?"

Blic pre 1 sat