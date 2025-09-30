(Video) Pevačica se uznemirila usred emisije: Pomenula je bivšeg, a odmah potom uzela čašu vode: "Bila sam zlostavljana"

Pevačica Aleksandra Mladenović u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" otvoreno priča o vezama ali kada je pomenula jednu zbog koje je potražila i pomoć stručnjaka, uznemirila se usred emisije.

Javnost je donekle upoznata sa vezama Aleksandre Mladenović, ona otvoreno priča o nekim, dok nekih ne želi ni da se seća, kako sama kaže u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koju možete pratiti samo na Blic televiziji večeras u 22.15 sati. Posle platonske veze koju je imala sa 14 godina, o kojoj je Aleksandra otvoreno govorila u emisiji dolazi druga veza u kojoj ima neka prva iskustva. To je došlo sa Aleksandrinih 19 godina. Imala je tada strašan