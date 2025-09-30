AFP: Jedanaest hapšenja u Srbiji zbog svinjskih glava ispred džamija u Francuskoj

Francuska novinska agencija AFP piše da je jedanaest osoba uhapšeno u Srbiji, osumnjičenih da su učestvovali u ime „strane obaveštajne službe“ u akcijama „podsticanja mržnje“ u Francuskoj i Nemačkoj, uključujući postavljanje svinjskih glava ispred džamija, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova u Beogradu.

Tih 11 osoba je navodno obučavao jedan državljanin Srbije „trenutno u bekstvu“, a „po uputstvima strane obaveštajne službe“, prenosi AFP iz saopštenja Ministarstva i ukazuje da ono nije navelo iz koje je zemlje ta obaveštajna služba. „Od oktobra 2023. godine, bauk stranog mešanja u Francuskoj nadvijao se nad devet slučajeva koje je vodilo parisko tužilaštvo, pokušajima destabilizacije koje mnogi posmatrači pripisuju Rusiji“, piše agencija. U poslednjem slučaju,