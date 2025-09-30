AFP: Jedanaest hapšenja u Srbiji zbog svinjskih glava ispred džamija u Francuskoj

Danas pre 4 sati  |  Beta
AFP: Jedanaest hapšenja u Srbiji zbog svinjskih glava ispred džamija u Francuskoj

Francuska novinska agencija AFP piše da je jedanaest osoba uhapšeno u Srbiji, osumnjičenih da su učestvovali u ime „strane obaveštajne službe“ u akcijama „podsticanja mržnje“ u Francuskoj i Nemačkoj, uključujući postavljanje svinjskih glava ispred džamija, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova u Beogradu.

Tih 11 osoba je navodno obučavao jedan državljanin Srbije „trenutno u bekstvu“, a „po uputstvima strane obaveštajne službe“, prenosi AFP iz saopštenja Ministarstva i ukazuje da ono nije navelo iz koje je zemlje ta obaveštajna služba. „Od oktobra 2023. godine, bauk stranog mešanja u Francuskoj nadvijao se nad devet slučajeva koje je vodilo parisko tužilaštvo, pokušajima destabilizacije koje mnogi posmatrači pripisuju Rusiji“, piše agencija. U poslednjem slučaju,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Hapšenja u Srbiji zbog svinjskih glava ispred džamija u Parizu

Hapšenja u Srbiji zbog svinjskih glava ispred džamija u Parizu

Danas pre 5 sati
Hapšenja u Srbiji zbog svinjskih glava ispred džamija u Parizu

Hapšenja u Srbiji zbog svinjskih glava ispred džamija u Parizu

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaAFPRusijaNemačkaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Zvezda oslabljena putuje na megdan Portu, bez jednog od najboljih igrača do sredine oktobra

Zvezda oslabljena putuje na megdan Portu, bez jednog od najboljih igrača do sredine oktobra

Danas pre 17 minuta
Beograd postaje evropska prestonica vodenih sportova

Beograd postaje evropska prestonica vodenih sportova

Sportske.net pre 11 minuta
Viktor Vembanjama spreman za novu sezonu NBA lige

Viktor Vembanjama spreman za novu sezonu NBA lige

Danas pre 1 sat
Mario Nakić produžio ugovor sa crno-belima

Mario Nakić produžio ugovor sa crno-belima

Danas pre 2 sata
FIFPRO zabrinut zbog broja odigranih utakmica Lamina Jamala

FIFPRO zabrinut zbog broja odigranih utakmica Lamina Jamala

Danas pre 1 sat