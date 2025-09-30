Potukla ruskog Golijata: Ko je Maja Sandu, čija je proevropska stranka ostvarila ubedljivu pobedu na izborima u Moldaviji?

Danas pre 5 sati  |  S. D.
Proevropska stranka akcije i solidarnosti (PAS) moldavske predsednice Maje Sandu pobedila je proruske grupe na parlamentarnim izborima u nedelju koji su se široko smatrali oštrim izborom između Istoka i Zapada.

Tako će zadržati apsolutnu većinu, iako je imala 61 mesto u odlazećem parlamentu. Još jedna proevropska politička organizacija, Alternativni blok, osvojila je 7,99 odsto glasova i može računati na osam mesta. Ishod nedeljnog, izuzetno važnog glasanja posebno je značajan s obzirom na učestale tvrdnje moldavskih vlasti da Rusija vodi „hibridni rat“ kako bi pokušala da utiče na rezultate. Moldavija je podnela zahtev za članstvo u EU 2022. nakon ruske invazije punog
Danas pre 5 sati
