Pritvor do 30 dana za trojicu poljoprivrednika iz Bogatića, odbrana smatra da je odluka nezakonita

Osnovni sud u Šapcu odredio je pritvor do 30 dana trojici poljoprivrednika iz Bogatića, zbog sumnje da su na jučerašnjem protestu povredili dvojicu policajaca, a njihova odbrana smatra da je odluka o određivanju pritvora nezakonita.

U Bogatiću su juče, pre „protesta protiv blokada“ koji organizuju pristalice vlasti, maskirani muškarci gađali okupljene na skupu koji je organizovan protiv vlasti na poziv grupe građana „Pobeda za Mačvu“, a nakon probijanja policijskog kordona, građani su „oterali“ okupljene pristalice vlasti, kada je došlo i do sukoba sa policijom. Kako je preneo portal Šabačke novosti, njima je pritvor određen da ne bi ponovili krivično delo, da ne bi uticali na svedoke i zbog