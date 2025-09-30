Evo gde možete gledati prenos meča crvena zvezda - olimpija Milano: Sve je spremno za početak Evrolige!

Kurir pre 1 sat
Evo gde možete gledati prenos meča crvena zvezda - olimpija Milano: Sve je spremno za početak Evrolige!

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u utorak Olimpiju Milano od 20.00 u Beogradskoj areni na startu Evrolige.

Zvezda više od sedam godina ne zna za trijumf protiv Milana u Beogradu, a večeras će biti lišena pomoći Devonte Grejema, Ognjena Dobrića, Ajzee Kenana i Dejana Davidovca. Biće ovo ujedno i prvi meč Zvezde u sezoni 2025/2026, a posle Milana ih kroz dva dana čeka gostovanje u Minhenu protiv Bajerna. Utakmicu između Crvene zvezde i Olimpije Milano možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 od 20.00.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Zvezdina evroligaška misija počinje od Milana - prilika za prvi veliki trijumf u sezoni

Zvezdina evroligaška misija počinje od Milana - prilika za prvi veliki trijumf u sezoni

RTS pre 49 minuta
"Da se naviknemo na probleme..." Dejan Davidovac o "kadrovskom haosu" u Zvezdi pred start Evrolige

"Da se naviknemo na probleme..." Dejan Davidovac o "kadrovskom haosu" u Zvezdi pred start Evrolige

Večernje novosti pre 24 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Dubai - Partizan u 1. kolu Evrolige

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Dubai - Partizan u 1. kolu Evrolige

Telegraf pre 1 sat
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Zvezda - Olimpija Milano u 1. kolu Evrolige

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Zvezda - Olimpija Milano u 1. kolu Evrolige

Telegraf pre 1 sat
Došao je i taj dan - kreće evroliga! Crno-beli večeras igraju protiv Dubaija, evo gde možete da gledate utakmicu!

Došao je i taj dan - kreće evroliga! Crno-beli večeras igraju protiv Dubaija, evo gde možete da gledate utakmicu!

Kurir pre 2 sata
Mario Nakić produžio ugovor sa crno-belima

Mario Nakić produžio ugovor sa crno-belima

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBeogradska ArenaEvroligaMinhenOlimpijaKk Crvena ZvezdaCrvena Zvezda kosarka

Sport, najnovije vesti »

Počinje nova sezona Evrolige - ista bara, sve više krokodila

Počinje nova sezona Evrolige - ista bara, sve više krokodila

RTS pre 49 minuta
Partizan kreće iz Dubaija - kraj burnog leta ili početak burne jeseni

Partizan kreće iz Dubaija - kraj burnog leta ili početak burne jeseni

RTS pre 49 minuta
Jokić: Planiram da u Nagetsima budem zauvek

Jokić: Planiram da u Nagetsima budem zauvek

Radio 021 pre 49 minuta
Sinerov fizioterapeut prvi put javno progovorio o aferi "klostebol"

Sinerov fizioterapeut prvi put javno progovorio o aferi "klostebol"

RTS pre 29 minuta
Pavle čeka Noleta!

Pavle čeka Noleta!

Sportski žurnal pre 39 minuta