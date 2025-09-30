Evo gde možete gledati prenos meča crvena zvezda - olimpija Milano: Sve je spremno za početak Evrolige!

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u utorak Olimpiju Milano od 20.00 u Beogradskoj areni na startu Evrolige.

Zvezda više od sedam godina ne zna za trijumf protiv Milana u Beogradu, a večeras će biti lišena pomoći Devonte Grejema, Ognjena Dobrića, Ajzee Kenana i Dejana Davidovca. Biće ovo ujedno i prvi meč Zvezde u sezoni 2025/2026, a posle Milana ih kroz dva dana čeka gostovanje u Minhenu protiv Bajerna. Utakmicu između Crvene zvezde i Olimpije Milano možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 od 20.00.