Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Dubai - Partizan u 1. kolu Evrolige

Telegraf pre 7 minuta  |  Telegraf.rs
Košarkaši Partizana otvaraju novu sezonu Evrolige utakmicom protiv Dubaija na gostovanju.

Biće to debi tima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u elitnom evropskom klupskom takmičenju, a crno-beli su prethodne sezone već imali prilike da igraju u "Koka-kola areni" u Dubaiju, jer je ovaj tim član ABA lige od prošle sezone. TV prenos možete da gledate na Arena premium 1 kanalu, a takođe i na Telegraf sportu u prenosu uživo. Zanimljivo je Dubai prošle sezone poslednji meč igrao upravo protiv Partizana, koji ga je savladao u polufinalu ple-ofa ABA lige u
Kurir pre 52 minuta
Danas pre 8 sati
Kurir pre 3 minuta
Telegraf pre 7 minuta
Kurir pre 52 minuta
Danas pre 6 sati
Sportske.net pre 6 sati