Sporazum za Gazu je ključan: Gutereš pozvao sve da prihvate Trampov mirovni plan

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš pozvao je danas "sve strane" da prihvate mirovni plan za Gazu koji je u ponedeljak predstavio američki predsednik Donald Tramp. - Sada je ključno da se sve strane obavežu na sporazum i njegovu implementaciju.

Gutereš još jednom ponavlja svoj poziv na trenutni i trajni prekid vatre - rekao je portparol generlnog sekretara UN Farhan Hak, prenosi Al Arabija. Svetski lideri, uključujući predstavnike arapskih i muslimanskih zemalja, pozdravile su predlog, ali Hamas još nije objavio svoj odgovor. Tramp je juče nakon sastanka sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom u Beloj kući rekao da je izraelski lider podržao plan i zapretio Hamasu da će biti uništen ako ga odbije.