RHMZ upozorava: U četvrtak i petak u većem delu zemlje velika količina kiše, na planinama do pola metra snega

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
U četvrtak i petak biće oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, upozorava RHMZ.

Dodaje da se obilnije padavine očekuju u južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak u drugom delu dana, tokom noći ka petku i u petak pre podne. Tokom perioda od 48 sati lokalno se očekuje između 80 i 120 mm kiše. U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije u istom periodu RHMZ najavljuje oblačno i hladno, sa snegom, uz formiranje snežnog pokrivača na planinama između 25 i 50 centimetara za 48 sati.
