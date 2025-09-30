Tepić pita Vučića i Bocan Harčenka: Ko je Nikolaj iz Moskve

N1 Info pre 36 minuta  |  FoNet
Tepić pita Vučića i Bocan Harčenka: Ko je Nikolaj iz Moskve
Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić zatražila je od predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ruskog ambasadora Aleksandra Bocan Harčenka da odgovore ko je "Nikolaj iz Moskve", koji je pre tri meseca došao u Srbiju da organizuje paravojni kamp za proruske plaćenike za izazivanje nereda. "Ko je taj Nikolaj koji je kriptovalutom plaćao Lazaru Popoviću, a ovaj potom vadio gotovinu i menadžerki Dragici tako plaćao smeštaj i obuku ovih proruskih
