Pucnjava u Višnjičkoj banji: jedna žena u kritičnom stanju, ostali povređeni stabilni

Naslovi.ai pre 41 minuta
Pucnjava u Višnjičkoj banji: jedna žena u kritičnom stanju, ostali povređeni stabilni

U beogradskom naselju Višnjička banja ranjeno je petoro ljudi, među kojima je jedna žena teško povređena i nalazi se u operacionoj sali. Policija intenzivno traga za napadačem.

U Višnjičkoj banji u Beogradu, u jednom lokalu na Slanačkom putu, danas oko 14.23 sati došlo je do pucnjave u kojoj je jedna žena teško ranjena, a ukupno pet osoba povređeno. Povređeni su prevezeni u Urgentni centar, gde se lekari bore za život žene D.V. (51), koja je nakon reanimacije već više od pet sati u operacionoj sali. N1 Info Beta Dnevnik Mondo Kurir Telegraf Mondo

Policija je pokrenula akciju "Vihor 3" i intenzivno traga za naoružanim napadačem koji je uleteo u lokal i pucao. Motiv pucnjave se, prema nezvaničnim informacijama, povezuje sa obračunom navijačkih grupa. Na licu mesta su forenzičari i veliki broj policajaca, a deo grada je blokiran. Telegraf N1 Info Kurir Mondo

Sigurnosne kamere su zabeležile da su napadači pucali i iz kućice prekoputa lokala, a prema svedočenjima, napadači su se podelili u dve grupe. Meta su bila dvojica navijača, dok su ostali povređeni slučajno pogođeni. Pucnjavi je, prema nezvaničnim informacijama, prethodila tuča, a sve se dogodilo na malo više od 300 metara od kuće poznatog pevača narodne muzike Miroslava Ilića, koji se oglasio povodom događaja. Među ranjenima su supružnici D. V. i O. A., koji su došli da popiju kafu u lokal. D. V. je teško povređena i nalazi se na reanimaciji i u operacionoj sali, dok je njen suprug ranjen u butinu i u stabilnom stanju. Očevici su opisali da je iz belog kombija ispred lokala izletelo nekoliko napadača koji su nasumično pucali, što je izazvalo paniku među prisutnima. Ostali ranjeni su u stabilnom stanju. Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti događaja. Mondo Alo Kurir Telegraf Blic Mondo Kurir Mondo Alo Blic Telegraf Svet & Skandal

