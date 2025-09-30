Pucnjava u Višnjičkoj banji: supružnici među ranjenima, jedna žena teško povređena, policijska akcija u toku

pre 8 minuta
Pucnjava u Višnjičkoj banji: supružnici među ranjenima, jedna žena teško povređena, policijska akcija u toku

U beogradskom naselju Višnjička banja u pucnjavi u lokalu na Slanačkom putu ranjeni su supružnici, a jedna žena se i dalje bori za život. Policija intenzivno traga za napadačima.

U Višnjičkoj banji u Beogradu, u jednom lokalu na Slanačkom putu, danas oko 14.23 sati došlo je do pucnjave u kojoj je jedna žena teško ranjena, a ukupno pet osoba povređeno. Povređeni su prevezeni u Urgentni centar, gde se lekari bore za život žene koja je prvobitno dovedena bez znakova života, ali je reanimirana. N1 Info Beta Dnevnik

Policija je pokrenula akciju "Vihor 3" i intenzivno traga za naoružanim napadačima koji su, prema sumnjama, pucali iz belog kombija. Motiv pucnjave se, prema nezvaničnim informacijama, povezuje sa obračunom navijačkih grupa. Na licu mesta su forenzičari i veliki broj policajaca, a deo grada je blokiran. Telegraf N1 Info Kurir

Sigurnosne kamere su zabeležile da su napadači pucali i iz kućice prekoputa lokala, a prema svedočenjima, napadači su se podelili u dve grupe. Meta su bila dvojica navijača, dok su ostali povređeni slučajno pogođeni. Pucnjavi je, prema nezvaničnim informacijama, prethodila tuča, a sve se dogodilo na malo više od 300 metara od kuće poznatog pevača narodne muzike Miroslava Ilića, koji se oglasio povodom događaja. Među ranjenima su supružnici D. V. i O. A., koji su došli da popiju kafu u lokal. D. V. je teško povređena i nalazi se na reanimaciji, dok je njen suprug ranjen u butinu i u stabilnom stanju. Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti događaja. Mondo Alo Kurir Telegraf Blic Mondo Kurir

