U Urgentnom petoro povređenih iz Višnjičke banje: Jednoj ženi se bore za život

U Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS) primljeno je petoro povređenih u pucnjavi koja se danas dogodila u Beogradu.

Jedna osoba je sa težim povredama odmah upućena u operacionu salu pod merama reanimacije, dok su ostale osobe trenutno u reanimaciji i radi se dijagnostika i zbrinjavanje povreda, navedno je na sajtu UKCS. Nepoznati napadač pucao je danas iz vatrenog oružja i ranio pet osoba u ugostiteljskom objektu u beogradskom naselju Višnjička banja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjh poslova. Incident se dogodio u 14:23, a povređena su tri muškarca i dve žene i svi su