GUR likvidirao ruske gardiste; obaveštajna služba: Kijev sprema veliku provokaciju u Evropi

RTS pre 25 minuta
GUR likvidirao ruske gardiste; obaveštajna služba: Kijev sprema veliku provokaciju u Evropi

Rat u Ukrajini – 1.315. dan. Predsednik Vladimir Putin je povodom Dana ponovnog ujedinjenja regiona sa Rusijom, poručio da će se očekivani i trajni mir vratiti na "herojske zemlje Donbasa i Novorusije" i da će svi planovi biti ispunjeni. Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane saopštila je da je likvidirala trojicu ruskih gardista u Stavropoljskoj Pokrajini. Ukrajina sprema novu provokaciju visokog profila u pokušaju da uvuče evropske zemlje NATO-a u oružani sukob sa Moskvom, objavila je ruska

GUR likvidirao ruske gardiste u Stavropoljskoj Pokrajini Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane saopštila je da je sprovela uspešnu operaciju na teritoriji Rusije. Prema podacima GUR-a ukrajinski obaveštajci su, uz podršku Kavkaskog oslobodilačkog pokreta, eliminisali trojicu ruskih gardista. Operacija je izvršena 27. septembra u blizini naselja Tambukan u Stavropoljskoj Pokrajini Ruske Federacije. "Uništen je potpukovnik `Rosgarde` koji je predvodio grupu
