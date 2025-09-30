Zemljotres magnitude 6,1 stepenI Rihterove skale pogodio Kamčatku

MOSKVA - Zemljotres magnitude 6,1 stepeni Rihterove skale pogodio je vode kod istočne obale Kamčatke, prema saopštenju Federalnog istraživačkog centra Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka.

Potres je registrovan u 0.07 po moskovskom vremenu, a dogodio se 98 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog, a njegovo žarište se nalazilo na dubini od 48,1 kilometra, prenosi RIA Novosti. Nije izdata pretnja od cunamija. Kamčatka je 30. jula doživela najjači zemljotres od 1952. godine, magnitude 8,8 stepeni Rihterove skale. Od tada, naučnici svakodnevno beleže naknadne potrese, navodi agencija.