Šta čeka Partizan u Evroligi? Pakleni novembar, mart za zalet

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Vladimir Vesić
Šta čeka Partizan u Evroligi? Pakleni novembar, mart za zalet

Košarkaši Partizana novu sezonu u Evroligi počinju u Dubaiju (18 časova), a u narednih 38 kola pokušaće da ponovi uspeh iz sezone 2022/23. i zaigra u plej-ofu.

Sastav Partizana pretrpeo je određene promene, ali su ambicije ostale iste. To je da se dočepa plej-ofa, što je izmicalo u prethodne dve sezone. Kao i u slučaju večitog rivala i Partizan je prošle sezone imao velike probleme u domaćim mečevima. Istovetan skor kao Crvena zvezda u domaćim mečevima (9-8) značajno je otežao put ka plej-ofu. Ipak, čini se da je osnovni razlog na kraju neuspešne sezone u elitnom takmičenju očajan start od samo dve pobede i osam poraza.
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Partizan i Zvezda osvajaju Evropu

Partizan i Zvezda osvajaju Evropu

Sportski žurnal pre 9 minuta
Partizanov budžet 27 miliona, Zvezdin 20: Koliko mogu večiti u Evroligi?

Partizanov budžet 27 miliona, Zvezdin 20: Koliko mogu večiti u Evroligi?

Sputnik pre 19 minuta
Dubai dočekuje Partizan – evroliga počinje u punom ritmu

Dubai dočekuje Partizan – evroliga počinje u punom ritmu

Večernje novosti pre 1 sat
Sve o meču Dubai - Partizan: Emirati prva stanica za šampiona Srbije na startu Evrolige!

Sve o meču Dubai - Partizan: Emirati prva stanica za šampiona Srbije na startu Evrolige!

Telegraf pre 59 minuta
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Olimpiju iz Milana

Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Olimpiju iz Milana

RTV pre 2 sata
Crvena zvezda desetkovana kreće u Evroligi: Nova pojačanja i klinci dobijaju šansu umesto petorice povređenih

Crvena zvezda desetkovana kreće u Evroligi: Nova pojačanja i klinci dobijaju šansu umesto petorice povređenih

Mondo pre 2 sata
Partizan otvara novo izdanje Evrolige: Zvezda igra u večernjim satima

Partizan otvara novo izdanje Evrolige: Zvezda igra u večernjim satima

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanŽeljko ObradovićEvroliga

Sport, najnovije vesti »

I po džepu i po kapacitetu: Nova kazna, Srbija protiv Albanije u Leskovcu pred tek oko 6.500 ljudi

I po džepu i po kapacitetu: Nova kazna, Srbija protiv Albanije u Leskovcu pred tek oko 6.500 ljudi

BBC News pre 20 minuta
FIFA kaznila Srbiju: Smanjen kapacitet stadiona na utakmici sa Albanijom

FIFA kaznila Srbiju: Smanjen kapacitet stadiona na utakmici sa Albanijom

Vreme pre 14 minuta
Igrač zvezde u središtu skandala: Izbačen iz reprezentacije zbog konzumiranja alkohola!

Igrač zvezde u središtu skandala: Izbačen iz reprezentacije zbog konzumiranja alkohola!

Hot sport pre 19 minuta
Jedini Grend slem koji čuva tradiciju!

Jedini Grend slem koji čuva tradiciju!

Vesti online pre 15 minuta
Inter i Milan kupuju "San Siro" i grade novi stadion

Inter i Milan kupuju "San Siro" i grade novi stadion

RTS pre 5 minuta