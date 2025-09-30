Šta čeka Partizan u Evroligi? Pakleni novembar, mart za zalet

Košarkaši Partizana novu sezonu u Evroligi počinju u Dubaiju (18 časova), a u narednih 38 kola pokušaće da ponovi uspeh iz sezone 2022/23. i zaigra u plej-ofu.

Sastav Partizana pretrpeo je određene promene, ali su ambicije ostale iste. To je da se dočepa plej-ofa, što je izmicalo u prethodne dve sezone. Kao i u slučaju večitog rivala i Partizan je prošle sezone imao velike probleme u domaćim mečevima. Istovetan skor kao Crvena zvezda u domaćim mečevima (9-8) značajno je otežao put ka plej-ofu. Ipak, čini se da je osnovni razlog na kraju neuspešne sezone u elitnom takmičenju očajan start od samo dve pobede i osam poraza.