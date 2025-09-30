Parni valjak zatrokirao u pustinji (foto, video)

Partizan očajan na startu Evrolige

DUBAI – PARTIZAN 89:76 (28:18, 19:22, 21:16, 21:20) Dubai – Dvorana: ”Koka-Kola arena”. Gledalaca: -. Sudije: Perez, Pastusiak, Baena. DUBAI: Dangubić, Bejkon 11, Abas 3, Prepelič, Bertans 20, Anderson 2, Kondić, Musa 19, Kabengele 15, Rajt 5, Petrušev 14, Kamenjaš. PARTIZAN: K. Džons 4, Milton 10, Vašington 2, Osetkovski 12, Bošnjaković, Marinković 3, Pokuševski 6, Braun 6, Bonga 7, Lakić 2, Parker 11, T. Džons 13. Partizan na otvaranju nove sezone u Evroligi u