Rivera čeka duga pauza

B92 pre 1 sat
Rivera čeka duga pauza

Crvena zvezda ostaće na duže vreme bez Havijera Rivera.

Kubanac je navodno slomio metatarzalnu kost stopala, saznaje "Sport klub". Ukoliko se ispostavi da je stepen povrede ove težine, onda nekadašnjeg igrača Makabija očekuje pauza sve do kraja kalendarske godine, navodi isti izvor. A povreda Rivera predstavlja tek jedan u nizu pehova koji su zadesili klub s Malog Kalemegdana. Crveno-beli su još na turniru na Kritu ostali bez Devontea Grejema koji će zbog povrede stopala pauzirati još neko vreme. Nakon toga usledila je
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Zvezdin očajnički potez – povratak „otpisanog“!

Zvezdin očajnički potez – povratak „otpisanog“!

Sputnik pre 22 minuta
Zvanično: Jago se vratio u Crvenu zvezdu

Zvanično: Jago se vratio u Crvenu zvezdu

Nova pre 22 minuta
Jago se priključio Zvezdi!

Jago se priključio Zvezdi!

Sport klub pre 22 minuta
"Bomba" na malom Kalemegdanu: Zvezda vratila bivšeg košarkaša

"Bomba" na malom Kalemegdanu: Zvezda vratila bivšeg košarkaša

Večernje novosti pre 37 minuta
Jago se zvanično vratio u Zvezdu

Jago se zvanično vratio u Zvezdu

Telegraf pre 52 minuta
Veliki problem za Zvezdu, kraj godine za Hasijela Rivera!

Veliki problem za Zvezdu, kraj godine za Hasijela Rivera!

Sportske.net pre 2 sata
Rivero slomio stopalo: Novi problemi za Zvezdu, poznato koliko će odsustvovati sa terena

Rivero slomio stopalo: Novi problemi za Zvezdu, poznato koliko će odsustvovati sa terena

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Ko će ove zime plaćati najskuplje grejanje, a ko će najbolje proći

Ko će ove zime plaćati najskuplje grejanje, a ko će najbolje proći

BBC News pre 47 minuta
Đoković protiv Čilića u drugom kolu mastersa u Šangaju

Đoković protiv Čilića u drugom kolu mastersa u Šangaju

RTS pre 22 minuta
Zvezda vratila Jaga dos Santosa!

Zvezda vratila Jaga dos Santosa!

Sportske.net pre 41 minuta
"AdmiralBet ABA među četiri najbolje lige u Evropi, svaki meč je spektakl!"

"AdmiralBet ABA među četiri najbolje lige u Evropi, svaki meč je spektakl!"

Sportske.net pre 22 minuta
Lik i delo novog selektora Alimpijevića: u Zvezdi nepoželjan, šokirao Obradovića i briljira u Turskoj

Lik i delo novog selektora Alimpijevića: u Zvezdi nepoželjan, šokirao Obradovića i briljira u Turskoj

RTS pre 22 minuta