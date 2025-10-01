Rivera čeka duga pauza

Crvena zvezda ostaće na duže vreme bez Havijera Rivera.

Kubanac je navodno slomio metatarzalnu kost stopala, saznaje "Sport klub". Ukoliko se ispostavi da je stepen povrede ove težine, onda nekadašnjeg igrača Makabija očekuje pauza sve do kraja kalendarske godine, navodi isti izvor. A povreda Rivera predstavlja tek jedan u nizu pehova koji su zadesili klub s Malog Kalemegdana. Crveno-beli su još na turniru na Kritu ostali bez Devontea Grejema koji će zbog povrede stopala pauzirati još neko vreme. Nakon toga usledila je