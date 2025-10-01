Naslovne strane za sredu, 1. oktobar, 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za sredu, 1. oktobar pišu o najavljenim studentskim skupovima povodom 11 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu i o izboru Dušana Alimpijevića za novog selektora košarkaša Srbije.

BLIC - "Alimpijević novi selektor do 2028", piše list o novom selektoru košarkaša Srbije - Dušanu Alimpijeviću. "Vanredno povećanje minimalca i plata u prosveti i zdravstvu", najavio ministar finansija Siniša Mali.

VEČERNJE NOVOSTI - "Vakcinacija počinje od ponedeljka", piše list o vakcinaciji protiv gripa. "Alimpijević imenovan za selektora, a Kari ga savetuje", o novom selektoru košarkaša Srbije.

DANAS - "Poginulo 16 ljudi u padu nadstrešnice i nikom ništa", o pozivu studenata u blokadi na komemorativne skupove povodom 11 meseci od pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice. "U EU se zahuktava antivučić politika", piše list.

NOVA - "Novinarstvo u Srbije je na udaru", piše list. "Za vlast 33,2 odsto građana a protiv 41,6", o istraživanju Nove srpske političke misli.

POLITIKA - "Vučić: Značaj strateškog dijaloga sa Izraelom", prenosi list izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. "Dušan Alimpijević selektor košarkaša", o novom selektoru reprezentacije Srbije.

