Studenti i zborovi u više gradova organizuju komemorativne skupove povodom novosadske tragedije

Beta pre 1 sat

Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Prokuplju danas će biti organizovani komemorativni skupovi povodom 11 meseci od pada nadstrešice novosadske Železničke stanice kada je poginulo 16 osoba, a jedna je teško povređena.

Studenti u blokadi najavili su da će u Beogradu organizovati komemorativnu šetnju povodom 11 meseci od te tragedije.

U objavi su pozvali građane da pištaljke ostave kod kuće, te najavil da će kolona u 17.30 od železničke stanice Prokop, gde je okupljanje, krenuti do železničke stanice na Novom Beogradu.

Niška neformalna grupa studenata pozvala je građane da se priključe protestu kojim će biti obeleženo 334 dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Oni su na Instagramu saopštili da će protest biti održan pod sloganom "Niš pamti. Niš ne zaboravlja", te da je zamišljen kao "mirno i tiho okupljanje, bez muzike i buke".

Okupljanje će početi u 18.30  na dve lokacije, na kružnom toku kod pekare "Gricko" i na raskrsnici kod Ureda.

Dve kolone će se potom spojiti kod prostorija Srpske napredne stranke u Ulici vojvode Mišića, gde su planirani govori, performans i 16 minuta tišine u znak sećanja na nastradale, naveli su.

Novosadski srednjoškolci i zborovi građana obeležiće danas 11 meseci od pada nadstrešnice, odavanjem pošte stradalima od 11.52 do 12.08 na više lokacija u gradu.

U tom periodu će na ulicu u tišini izaći srednjoškolci ispred Mašinske, Hemijske i Saobraćajne škole, na šta su pozvali učenici Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" koji imaju nastavu u tim školama.

Njihovi vršnjaci iz Tehničke škole "Mileva Marić Ajnštajn" biće, tada, na raskrsnici ispred škole u Braće Ribnikara, a na pomen, u Ulici cara Dušana pozvali su i učenici Medicinske škole "7. april".

Maturanti Ekonomske škole "Svetozar Miletić" i gimnazija "Svetozar Marković" i "Isidora Sekulić" pozvali su učenike, profesore i građane da 16-minutnu tišinu održe kod spomenika Svetozaru Miletiću ispred Gradske kuće.

U isto vreme, Zborovi Novog Sada pozvali su na komemorativni skup ispred Železničke stanice u 11.52.

A za uveče u 18.30 najavljen je skup u kampusu Univerziteta u Novom Sadu, na koji su pozvali studenti.

"Od zločina je prošlo 11 meseci, odgovorni još uvek nisu odgovarali", poručili su studenti u objavi na društvenim mrežama.

Komemorativni skup najavljen je i u Prokuplju.

(Beta, 01.10.2025)

