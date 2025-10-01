Evropski sud odbio zahtev studenta Bogdana Jovičića: Tražio premeštaj u medicinsku ustanovu ili u kućni pritvor

Evropski sud za ljudska prava odbio je danas zahtev za privremenu meru studenta Fakulteta tehničkih nauka Bogdana Jovičića, uhapšenog tokom nedavnih protesta u Novom Sadu, kojim je tražio premeštaj u medicinsku ustanovu sa adekvatnim uslovima radi zaštite svog zdravlja ili izricanje mere ograničenja kretanja uz elektronski nadzor.

U saopštenju Evropskog suda navodi se da je Sud odbio njegov zahtev za premeštaj u zdravstvenu ustanovu ili za određivanje mere kućnog pritvora uz elektronski nadzor, ocenivši da je to van dometa primene Pravila 39 Poslovnika Suda. Prema utvrđenoj praksi Suda, takvi zahtevi ne spadaju u okvir primene tog pravila kada ne postoji rizik od ozbiljne i nepopravljive povrede nekog od osnovnih prava iz Konvencije, dodaje se u saopštenju. Mere po Pravilu 39 Poslovnika Suda
