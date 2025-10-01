Građanima Srbije stigla hitna SMS poruka zbog snežnog nevremena! Rhmz ne prestaje da niže upozorenja, narednih 48 sati je ključno: "Budite na oprezu, pratite instrukcije"

Prvi dan oktobra u Srbiji doneo je i prve pahulje, i to na Goliji, a Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) niže upozorenja od jutros i to zbog obilne kiše, ali i snega na planinama koji se narednih dana očekuju u našoj zemlji. Poslednje hitno upozorenje uključuje informaciju da je pokrenut sistem SMS hitnih poruka!

"Usled obilnih padavina koje se na području centralne i južne Srbije očekuju u četvrtak i petak (02. i 03.10.2025.), RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima", stoji u najnovijem hitnom upozorenju RHMZ. Padavine mogu prouzrokovati značajne probleme u saobraćaju, lokalne bujice, odrone i klizišta i izazvati materijalnu štetu. Prema prognozi RHMZ, u četvrtak i petak biće oblačno, sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde