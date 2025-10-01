Građanima Srbije stigla hitna SMS poruka zbog snežnog nevremena! Rhmz ne prestaje da niže upozorenja, narednih 48 sati je ključno: "Budite na oprezu, pratite instrukcije"

Blic pre 25 minuta
Građanima Srbije stigla hitna SMS poruka zbog snežnog nevremena! Rhmz ne prestaje da niže upozorenja, narednih 48 sati je…

Prvi dan oktobra u Srbiji doneo je i prve pahulje, i to na Goliji, a Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) niže upozorenja od jutros i to zbog obilne kiše, ali i snega na planinama koji se narednih dana očekuju u našoj zemlji. Poslednje hitno upozorenje uključuje informaciju da je pokrenut sistem SMS hitnih poruka!

"Usled obilnih padavina koje se na području centralne i južne Srbije očekuju u četvrtak i petak (02. i 03.10.2025.), RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima", stoji u najnovijem hitnom upozorenju RHMZ. Padavine mogu prouzrokovati značajne probleme u saobraćaju, lokalne bujice, odrone i klizišta i izazvati materijalnu štetu. Prema prognozi RHMZ, u četvrtak i petak biće oblačno, sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

RHMZ: Intenzitet padavina pojačavaće se tokom večeri i noći

RHMZ: Intenzitet padavina pojačavaće se tokom večeri i noći

RTV pre 24 minuta
Hitno upozorenje RHMZ na padavine, pokrenut sistem za prenos SMS informacija građanima

Hitno upozorenje RHMZ na padavine, pokrenut sistem za prenos SMS informacija građanima

RTV pre 45 minuta
Kiša sve jača tokom večeri i noći: Oglasio se RHMZ: U ovom delu Srbije će padati sneg

Kiša sve jača tokom večeri i noći: Oglasio se RHMZ: U ovom delu Srbije će padati sneg

Blic pre 50 minuta
Kiša sve jača tokom večeri i noći: Oglasio se RHMZ: U ovom delu Srbije će padati sneg

Kiša sve jača tokom večeri i noći: Oglasio se RHMZ: U ovom delu Srbije će padati sneg

Blic pre 51 minuta
(Video) Pao prvi sneg u Srbiji: Evo gde se zabelelo: Krupne pahulje probudile meštane

(Video) Pao prvi sneg u Srbiji: Evo gde se zabelelo: Krupne pahulje probudile meštane

Blic pre 24 minuta
Jaka kiša i sneg: Hitno upozorenje na vremenske neprilike

Jaka kiša i sneg: Hitno upozorenje na vremenske neprilike

Vreme pre 45 minuta
RHMZ: Intenzitet padavina pojačavaće se tokom večeri i noći, na planinama moguć i sneg

RHMZ: Intenzitet padavina pojačavaće se tokom večeri i noći, na planinama moguć i sneg

Euronews pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSMSSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Obilazi ko Vučić oko Novog Sada

Obilazi ko Vučić oko Novog Sada

Danas pre 1 minut
Student na Prokopu: „Dok god traje ova korupcija, svi se nalazimo pod nadstrešnicom“

Student na Prokopu: „Dok god traje ova korupcija, svi se nalazimo pod nadstrešnicom“

Danas pre 21 minuta
„Policija nema dovoljno kapaciteta jer mora da čuva Ćacilend“: 24 časa nakon pucnjave u Beogradu nema osumnjičenih

„Policija nema dovoljno kapaciteta jer mora da čuva Ćacilend“: 24 časa nakon pucnjave u Beogradu nema osumnjičenih

Danas pre 21 minuta
I deca imaju pravo na svoje mišljenje

I deca imaju pravo na svoje mišljenje

Danas pre 15 minuta
Pad nadstrešnice: 11 meseci od tragedije – šetnje i sveće širom Srbije

Pad nadstrešnice: 11 meseci od tragedije – šetnje i sveće širom Srbije

Danas pre 15 minuta